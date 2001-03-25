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Раздел: Мир  
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В Австралии упал воздушный шар, травмированы 9 человек

В Австралии упал воздушный шар, травмированы 9 человек Пассажиры шара получили травмы различной тяжести.

Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина), что в Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Инцидент случился в пятницу утром, 30 марта.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.

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Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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 Теги: Австралия, воздушный шар

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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