Раздел: Мир
В Австралии упал воздушный шар, травмированы 9 человек
Пассажиры шара получили травмы различной тяжести.
Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина), что в Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Инцидент случился в пятницу утром, 30 марта.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
Читайте также: Российский самолет травмировал сотрудника аэропорта Лондона
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Девять человек пострадали при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина), что в Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Инцидент случился в пятницу утром, 30 марта.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
Читайте также: Российский самолет травмировал сотрудника аэропорта Лондона
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
269
0
Оставьте свой комментарий