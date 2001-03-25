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Раздел: Мир  
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В Чили потерпел крушение военный самолет

В Чили потерпел крушение военный самолетВ результате падения самолета погибли два человека.

Военный учебный самолет рухнул на базу ВВС Чили в четверг, 29 марта. Два человека погибли, сообщают военно-воздушные силы Чили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел на базе ВВС Чили, расположенной в коммуне Эль-Боске, входящей в состав провинции Сантьяго.

"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", - говорится в заявлении, ВВС Чили. Причины случившегося выясняются.

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Как отмечается в заявлении, оба погибших являлись инструкторами.
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 Теги: Чили, самолет

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Сегодня, 11:36 » Автор: Татьяна Шедько
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