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Раздел: Мир  
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Премьер Болгарии объяснил, почему не будет высылать российских дипломатов

Премьер Болгарии объяснил, почему не будет высылать российских дипломатовБолгария отозвала своего посла из Москвы.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в пятницу, что Болгария не будет высылать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего двойного российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Болгария выразила свою солидарность с союзниками по ЕС и НАТО, отозвав своего посла из Москвы для консультаций, сказал Борисов. Однако подчеркнул, что для дальнейших действий необходимы дополнительные доказательства.

"Будучи во главе Европейского совета, мы должны поддерживать канал связи, как это было сделано во времена чрезмерной напряженности в нашем регионе с Турцией. Мы должны сделать то же самое с Россией", - сказал Борисов.

"На данном этапе мы не думаем, что должны выслать российских дипломатов и чиновников", - сказал Борисов после заседания совета безопасности правительства.

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По словам Борисова, болгарский посол вернется в Россию после Пасхи 8 апреля.
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 Теги: Болгария, Россия

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Сегодня, 14:44 » Автор: Татьяна Шедько
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