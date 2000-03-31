Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено

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Более миллиарда людей в настоящее время справляют нужду на улице.

Изнасилование и убийство молодой женщины в Нью-Дели в декабре, за которым последовали два нападения на иностранных туристов женского пола, изменило отношение путешественников к Индии, и привело к резкому падению числа иностранных туристов, особенно женщин, говорится в исследовании, проведенного в Индии. В течение трех месяцев