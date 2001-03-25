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Раздел: Мир  
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"Будем искать свое счастье в другом месте": Лукашенко недоволен сотрудничеством с РФ

"Будем искать свое счастье в другом месте": Лукашенко недоволен сотрудничеством с РФ Причиной конфликта стал отказ России покупать белорусские молочные продукты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку и пожаловался на то, что "Россия решила нас наклонять", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", — заявил белорусский лидер, отметив, что намерен обсудить торговые вопросы с российским коллегой Владимиром Путиным после его инаугурации.

Лукашенко по-прежнему недоволен затянувшимися переговорами с Москвой о поставках молочной продукции из Белоруссии. Он настаивает, что российские производители столкнулись с избытком сухого молока, которое было закуплено в Новой Зеландии. По его мнению, российские производители намеренно лоббируют запрет на ввоз белорусской продукции, чтобы успеть реализовать ее по высокой цене и не конкурировать с соседями.

"Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", — негодует президент.

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Запрет на поставки белорусской молочной продукции будет введен на территории России с 31 марта. Белорусская сторона настаивает, что это происходит без объяснения причин, российская считает, что через Белоруссию ввозится продукция сомнительного качества, а также фальсификат из третьих стран.
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 Теги: Лукашенко, Россия

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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