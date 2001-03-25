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Раздел: Мир  
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Бельгия откажется от АЭС в пользу ветровых генераторов

Бельгия откажется от АЭС в пользу ветровых генераторов Окончательный переход будет совершен до 2025 года.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Так, Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

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При этом, бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов.
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 Теги: Бельгия, АЭС

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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