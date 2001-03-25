Раздел: Мир
Совбез ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР
Причиной принятия списка стала необходимость ограничить контрабанду.
Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореей, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи по просьбе Соединенных Штатов Америки внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе 5 в Китае, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.
12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.
Решением ООН активы 21 судоходной компании, включая предприятия, базирующиеся на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа должны быть заморожены.
Кроме того, под санкции попал гражданин Тайваня, Цан Юн Юань, который обвиняется в координации "экспорта северокорейского угля с северокорейским брокером, действующим в третьей стране", его активы также будут заморожены.
Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что эти санкции, которые являются самыми крупными, согласованными комитетом совета, направлены на прекращение незаконной контрабанды Северной Кореи.
"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", - сказала она.
Этот список содержит часть запроса Вашингтона. США предлагали внести в него 33 судна, 27 судоходных компаний и гражданина Тайваня. Китай отложил это решение до 2 марта без объяснений.
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Затем США предложили сокращенный список, который и был единогласно одобрен комитетом в пятницу.
Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореей, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи по просьбе Соединенных Штатов Америки внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе 5 в Китае, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.
12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.
Решением ООН активы 21 судоходной компании, включая предприятия, базирующиеся на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа должны быть заморожены.
Кроме того, под санкции попал гражданин Тайваня, Цан Юн Юань, который обвиняется в координации "экспорта северокорейского угля с северокорейским брокером, действующим в третьей стране", его активы также будут заморожены.
Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что эти санкции, которые являются самыми крупными, согласованными комитетом совета, направлены на прекращение незаконной контрабанды Северной Кореи.
"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", - сказала она.
Этот список содержит часть запроса Вашингтона. США предлагали внести в него 33 судна, 27 судоходных компаний и гражданина Тайваня. Китай отложил это решение до 2 марта без объяснений.
Читайте также: Во Франции произошла кровавая расправа над журналистом и его женой
Затем США предложили сокращенный список, который и был единогласно одобрен комитетом в пятницу.
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