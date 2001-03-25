Совбез ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Япония расширила список санкций против Северной Кореи Правительство Японии приняло решение расширить список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР.

Совбез ООН одобрил ужесточение санкций против Северной Кореи Жесткие ограничения на экспорт будут наложены в связи с ядерными испытаниями Северной Кореи.