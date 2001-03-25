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Раздел: Мир  
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В Польше белорусские туристы попали в ДТП: 11 пострадавших

В Польше белорусские туристы попали в ДТП: 11 пострадавшихАвтобус столкнулся с легковым автомобилем.

На юге Польши около города Свебодзице попал в ДТП автобус с туристами, которые возвращались из турпоездки по Чехии. По предварительным данным, в автобусе были туристы из Белоруссии и России, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу. Всего пострадали 11 человек.

"На автобусе путешествовали 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП", - сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.

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После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.

В Польше белорусские туристы попали в ДТП: 11 пострадавших
В Польше белорусские туристы попали в ДТП: 11 пострадавших
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 Теги: Польша, ДТП

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Сегодня, 16:51 » Автор: Анна Мартынова
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