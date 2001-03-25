Раздел: Мир
В Польше белорусские туристы попали в ДТП: 11 пострадавших
Автобус столкнулся с легковым автомобилем.
На юге Польши около города Свебодзице попал в ДТП автобус с туристами, которые возвращались из турпоездки по Чехии. По предварительным данным, в автобусе были туристы из Белоруссии и России, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу. Всего пострадали 11 человек.
"На автобусе путешествовали 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП", - сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.
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После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.
На юге Польши около города Свебодзице попал в ДТП автобус с туристами, которые возвращались из турпоездки по Чехии. По предварительным данным, в автобусе были туристы из Белоруссии и России, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу. Всего пострадали 11 человек.
"На автобусе путешествовали 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП", - сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.
Читайте также: Украинцы попали в серьезную аварию в Польше
После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.
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