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Раздел: Мир  
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В Италии взорвался жилой дом, пострадали 9 человек

В Италии взорвался жилой дом, пострадали 9 человек Трое пострадавших доставлены в больницу.

В итальянском городе Рескальдина неподалёку от Милана произошёл взрыв газа, пострадали девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Как отмечается, ЧП произошло в двухэтажном жилом доме, он частично обрушился.

В результате происшествия пострадали девять человек из двух семей. Троих пострадавших, в том числе двух детей, доставили в больницу.

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Из-за взрыва часть стен дома обрушилась. Пожарные обыскали завалы, людей под ними не оказалось.
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 Теги: Италия, взрыв

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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