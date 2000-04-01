Раздел: Мир
В Италии взорвался жилой дом, пострадали 9 человек
Трое пострадавших доставлены в больницу.
В итальянском городе Рескальдина неподалёку от Милана произошёл взрыв газа, пострадали девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Как отмечается, ЧП произошло в двухэтажном жилом доме, он частично обрушился.
В результате происшествия пострадали девять человек из двух семей. Троих пострадавших, в том числе двух детей, доставили в больницу.
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Из-за взрыва часть стен дома обрушилась. Пожарные обыскали завалы, людей под ними не оказалось.
В итальянском городе Рескальдина неподалёку от Милана произошёл взрыв газа, пострадали девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Как отмечается, ЧП произошло в двухэтажном жилом доме, он частично обрушился.
В результате происшествия пострадали девять человек из двух семей. Троих пострадавших, в том числе двух детей, доставили в больницу.
Читайте также: Совбез ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР
Из-за взрыва часть стен дома обрушилась. Пожарные обыскали завалы, людей под ними не оказалось.
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