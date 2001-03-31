Раздел: Мир
Лавина в горах Швейцарии накрыла группу лыжников
Точное количество жертв пока неизвестно.
Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.
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Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.
Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.
Читайте также: Канада готова ввести новые санкции в отношении России
Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.
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