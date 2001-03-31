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Раздел: Мир  
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Лавина в горах Швейцарии накрыла группу лыжников

Лавина в горах Швейцарии накрыла группу лыжников Точное количество жертв пока неизвестно.

Несколько лыжников оказались в зоне схода лавины в Швейцарских Альпах, связи с ними нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Лавина сошла возле курорта Фишеральп в кантоне Вале днем в субботу. Точное число оказавшихся под снегом неизвестно.

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Спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями. Поиски затруднены плохой погодой, из-за которой нельзя использовать вертолет.
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 Теги: Швейцария, лавина

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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