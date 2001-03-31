Раздел: Мир
Авиакатастрофа в Калифорнии: погибло два человека
Два пассажира погибли на месте аварии.
В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, два человека погибли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате крушения.
Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.
Читайте также: Канада готова ввести новые санкции в отношении России
В настоящее время по данному факту ведется расследование.
В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, два человека погибли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате крушения.
Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.
Читайте также: Канада готова ввести новые санкции в отношении России
В настоящее время по данному факту ведется расследование.
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