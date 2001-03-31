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Раздел: Мир  
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Авиакатастрофа в Калифорнии: погибло два человека

Авиакатастрофа в Калифорнии: погибло два человека Два пассажира погибли на месте аварии.

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, два человека погибли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате крушения.

Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.

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В настоящее время по данному факту ведется расследование.
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 Теги: Калифорния, самолёт, крушение

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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