Раздел: Мир
В Британии назвали причину внезапного обыска российского самолета
МВД Великобритании прокомментировало недавний обыск.
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал рутинной процедурой проверку самолета компании «Аэрофлот», проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну», — говорится в заявлении замглавы МВД.
«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», — добавил он.
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Ранее британская полиция без объяснения причин начала досмотр самолета, прибывшего из Москвы в аэропорт Лондона Хитроу. Капитан экипажа пожаловался, что о причинах досмотра ему не рассказали. МИД России назвал это «очередной провокацией британских властей», члены российской дипмиссии в Великобритании направили ноту в местный МИД, потребовав от коллег разъяснить этот инцидент.
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал рутинной процедурой проверку самолета компании «Аэрофлот», проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну», — говорится в заявлении замглавы МВД.
«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», — добавил он.
Читайте также: Лавина в горах Швейцарии накрыла группу лыжников
Ранее британская полиция без объяснения причин начала досмотр самолета, прибывшего из Москвы в аэропорт Лондона Хитроу. Капитан экипажа пожаловался, что о причинах досмотра ему не рассказали. МИД России назвал это «очередной провокацией британских властей», члены российской дипмиссии в Великобритании направили ноту в местный МИД, потребовав от коллег разъяснить этот инцидент.
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