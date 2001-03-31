» » Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек
Раздел: Мир  
0

Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек

Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек Причиной обвала мог стать автомобиль, въехавший в стену здания.

В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур вечером в субботу, 31 марта, погибли девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Издание уточняет, что из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Как предполагают, под завалами гостиницы могут находиться еще около 50 человек. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, отель обрушился из-за автомобиля, который въехал в него на высокой скорости.

Читайте также: Авиакатастрофа в Калифорнии: погибло два человека

Поисково-спасательная операция продолжается. "Мы опасаемся, что в ловушке под обломками отеля оказались многие люди. Спасательная операция продолжается. Я не могу сейчас сказать, сколько людей находится под руинами", - сообщил мэр муниципалитета Индаура Малини Гаур.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индия, отель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     67
     0

Похожие новости по теме

В Индии обрушилась пятиэтажка: под завалами десятки человек В Индии обрушилась пятиэтажка: под завалами десятки человек

Зданию было 117 лет

В Индии обрушился дом: десятки человек под завалами В Индии обрушился дом: десятки человек под завалами

Спасти удалось пока только 9 человек.

Сход лавины на отель в Италии: нашли 10 живых людей Сход лавины на отель в Италии: нашли 10 живых людей

Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек.

В Индии произошел обвал на шахте В Индии произошел обвал на шахте

60 горняков оказались под завалами

В Индии рухнул отель, под обломками умерло десять человек В Индии рухнул отель, под обломками умерло десять человек

В городе Секундерабад, расположенном на юге Индии рухнул двухэтажный отель, погребший под своими обломками, по меньшей мере, 10 человек. По утверждению местной полиции, еще 15 человек получили ранения. Трагедия случилась сегодня, 8 июля. Причиной обрушивания здания мог стать… кирпич, постоянно доставляемый на первый этаж с


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх