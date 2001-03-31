Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек

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В городе Секундерабад, расположенном на юге Индии рухнул двухэтажный отель, погребший под своими обломками, по меньшей мере, 10 человек. По утверждению местной полиции, еще 15 человек получили ранения. Трагедия случилась сегодня, 8 июля. Причиной обрушивания здания мог стать… кирпич, постоянно доставляемый на первый этаж с