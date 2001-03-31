Раздел: Мир
Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек
Причиной обвала мог стать автомобиль, въехавший в стену здания.
В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур вечером в субботу, 31 марта, погибли девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Издание уточняет, что из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.
Как предполагают, под завалами гостиницы могут находиться еще около 50 человек. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, отель обрушился из-за автомобиля, который въехал в него на высокой скорости.
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Поисково-спасательная операция продолжается. "Мы опасаемся, что в ловушке под обломками отеля оказались многие люди. Спасательная операция продолжается. Я не могу сейчас сказать, сколько людей находится под руинами", - сообщил мэр муниципалитета Индаура Малини Гаур.
В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля в городе Индаур вечером в субботу, 31 марта, погибли девять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Издание уточняет, что из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых, две женщины и семь мужчин, умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Всего в здании отеля было 25 комнат.
Как предполагают, под завалами гостиницы могут находиться еще около 50 человек. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, отель обрушился из-за автомобиля, который въехал в него на высокой скорости.
Читайте также: Авиакатастрофа в Калифорнии: погибло два человека
Поисково-спасательная операция продолжается. "Мы опасаемся, что в ловушке под обломками отеля оказались многие люди. Спасательная операция продолжается. Я не могу сейчас сказать, сколько людей находится под руинами", - сообщил мэр муниципалитета Индаура Малини Гаур.
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