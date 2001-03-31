Раздел: Мир
В США потерпел крушение самодельный самолет
В результате падения самолета погибли два человека.
Самодельный двухместный самолет потерпел крушения в американском штате Южная Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет Van's RV-6 упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта и загорелся. Погибли два человека, находившиеся внутри самолета.
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Причина крушения пока неизвестна.
Самодельный двухместный самолет потерпел крушения в американском штате Южная Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет Van's RV-6 упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта и загорелся. Погибли два человека, находившиеся внутри самолета.
Читайте также: США: в аварии погиб известный музыкант
Причина крушения пока неизвестна.
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