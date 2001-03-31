» » В США потерпел крушение самодельный самолет
Раздел: Мир  
0

В США потерпел крушение самодельный самолет

В США потерпел крушение самодельный самолетВ результате падения самолета погибли два человека.

Самодельный двухместный самолет потерпел крушения в американском штате Южная Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет Van's RV-6 упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта и загорелся. Погибли два человека, находившиеся внутри самолета.

Читайте также: США: в аварии погиб известный музыкант

Причина крушения пока неизвестна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:08 » Автор: Татьяна Шедько
     221
     0

Похожие новости по теме

В Чили потерпел крушение военный самолет В Чили потерпел крушение военный самолет

В результате падения самолета погибли два человека.

В Турции потерпел крушение самолет: есть жертвы В Турции потерпел крушение самолет: есть жертвы

В результате крушения погибли два человека.

В Бельгии потерпел крушение самолет: есть погибшие В Бельгии потерпел крушение самолет: есть погибшие

В результате падения самолета погибли два человека.

Пять человек погибли в результате крушения самолёта в Аргентине Пять человек погибли в результате крушения самолёта в Аргентине

После крушения самолет загорелся.

В Эквадоре разбился военный самолет, на борту которого находилось 22 человека В Эквадоре разбился военный самолет, на борту которого находилось 22 человека

В результате крушения погибли все, находившиеся на борту самолета.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх