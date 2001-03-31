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Раздел: Мир  
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Авария на карусели во Франции: есть жертвы

Авария на карусели во Франции: есть жертвыИз-за аварии погиб один человек, еще четверо - травмированы.

Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции. Об этом сообщает Le Progres, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Инцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно упала. Погибший мужчина якобы не находился на карусели, но его смертельно ранилокуском отломанной конструкции.

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По словам других свидетелей, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его якобы выбросило с карусели, также серьезно пострадала 8-летняя девочка.
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 Теги: Франция, карусель

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Сегодня, 14:38 » Автор: Татьяна Шедько
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