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Авария на карусели во Франции: есть жертвы
Из-за аварии погиб один человек, еще четверо - травмированы.
Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции. Об этом сообщает Le Progres, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Инцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.
По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно упала. Погибший мужчина якобы не находился на карусели, но его смертельно ранилокуском отломанной конструкции.
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По словам других свидетелей, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его якобы выбросило с карусели, также серьезно пострадала 8-летняя девочка.
Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции. Об этом сообщает Le Progres, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Инцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.
По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно упала. Погибший мужчина якобы не находился на карусели, но его смертельно ранилокуском отломанной конструкции.
Читайте также: В Германии в ДТП попал туристический автобус: много пострадавших
По словам других свидетелей, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его якобы выбросило с карусели, также серьезно пострадала 8-летняя девочка.
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