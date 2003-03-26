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Раздел: Мир  
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Чехию покинули три российских дипломата

Чехию покинули три российских дипломатаЧехия также приняла решение о высылке российских дипломатов.

Сегодня, 1 апреля из Чехии на Родину отправились два сотрудника посольства и работник торгового представительства РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости Украина.

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Связано это с принятым решением правительством республики о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-секретарь посольства РФ в Праге Алексей Колмаков, передает ТАСС.
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 Теги: Чехия, Россия

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Сегодня, 17:33 » Автор: Татьяна Шедько
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