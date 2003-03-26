Раздел: Мир
Чехию покинули три российских дипломата
Чехия также приняла решение о высылке российских дипломатов.
Сегодня, 1 апреля из Чехии на Родину отправились два сотрудника посольства и работник торгового представительства РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости Украина.
Читайте также: «Угроза со стороны России растет», - Министерство обороны Британии
Связано это с принятым решением правительством республики о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-секретарь посольства РФ в Праге Алексей Колмаков, передает ТАСС.
Сегодня, 1 апреля из Чехии на Родину отправились два сотрудника посольства и работник торгового представительства РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости Украина.
Читайте также: «Угроза со стороны России растет», - Министерство обороны Британии
Связано это с принятым решением правительством республики о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-секретарь посольства РФ в Праге Алексей Колмаков, передает ТАСС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Оставьте свой комментарий