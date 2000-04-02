» » В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие
Раздел: Мир  
0

В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие

В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие В результате действий военных ликвидировано не менее 13 боевиков.

В Индии в воскресенье, 1 апреля, силы безопасности убили, по меньшей мере, трех мирных жителей и ранили около 70 человек в Кашмире во время масштабных беспорядков, вызванных спецоперацией силовиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Так, в нескольких районах Кашмира в ночь на 1 апреля начались антитеррористические операции. В результате было ликвидировано не менее 13 боевиков, погибло несколько солдат.

Операции вызвали волнения среди местных жителей, которые вышли на протесты. Участники многотысячных акций бросали в полицейских камни и выкрикивали антиправительственные лозунги, а те, в свою очередь, применили оружие и слезоточивый газ.

Кашмир – штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть его жителей выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся добиться выхода из состава Индии. В ответ на это власти страны жестко подавляют проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности.

Читайте также: Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек

Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводила к военным действиям между Пакистаном и Индией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индия, беспорядки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     176
     0

Похожие новости по теме

Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек Под завалами обрушенного отеля в Индии оказались 9 человек

Причиной обвала мог стать автомобиль, въехавший в стену здания.

На границе Индии и Пакистана из-за столкновений погибли люди На границе Индии и Пакистана из-за столкновений погибли люди

На границе Индии и Пакистана произошло столкновение, в результате 6 человек погибли.

Лавины в Кашмире погубили 19 человек Лавины в Кашмире погубили 19 человек

Большинство жертв - военные, которые патрулировали границу с Пакистаном.

В Индии напали на армейский штаб, 17 человек погибли В Индии напали на армейский штаб, 17 человек погибли

В результате нападения на армейский штаб Индии погибли 17 человек.

В Индии неизвестные бросили бомбу в толпу людей: более 10 пострадавших В Индии неизвестные бросили бомбу в толпу людей: более 10 пострадавших

Неизвестные бросили в толпу людей самодельную бомбу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх