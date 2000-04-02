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Раздел: Мир  
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В Сомали боевики напали на миротворческую базу

В Сомали боевики напали на миротворческую базу Количество жертв пока не уточняется.

Боевики "Аль-Шабааб" 1 апреля атаковали базу миротворцев Африканского союза (АС) в городе Буламарер, в 130 км к юго-западу от столицы Могадишо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Боевики сначала взорвали две бомбы с самоубийцей, бомбы повредили один автомобиль АС и один сомалийский военный корабль", - сообщил сомалийский армейский генерал Фарах Осман, который находился возле базы Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

После этого большое количество боевиков начали стрелять, прячась за деревьями. Генерал сказал, что количество жертв не известно. Угандийская армия заявила, что угандийские солдаты, служившие в миротворческой миссии АС, убили 22 боевика Шабааба, которые напали на базу Буламарера. Абдиас Абу Мусаб, представитель "Аль-Шабааб", сказал, что в инциденте погибло 14 из бойцов группы и 59 военнослужащих АМИСОМ.

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После выхода из Могадишо в 2011 году группа, связанная с "Аль-Каидой", потеряла контроль над большинством городов и поселков Сомали. Но она по-прежнему сохраняет сильное присутствие в регионах за пределами столицы.
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 Теги: Сомали, террористы

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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