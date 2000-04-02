» » Во Франции стартует забастовка железнодорожников
Раздел: Мир  
0

Во Франции стартует забастовка железнодорожников

Во Франции стартует забастовка железнодорожниковЗабастовка начинается по всей стране.

С понедельника во Франции начинается волна забастовок, которую объявили профсоюзы железнодорожных работников, компании Air France, энергетиков и студенты университетов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта - CGT, CFDT и Unsa - объявили о начале всеобщей забастовки с 19 часов понедельника.

Как сообщается, она продлится три месяца, в течение которых будет остановлено движение поездов на два дня в неделю. Четвертый профсоюз, SUD-Rail, призывает работников железнодорожного сектора к всеобщей непрерывной забастовке, продление которой будет решаться голосованием профсоюзного комитета каждые 24 часа.

Профсоюзы бастуют против реформы национальной компании железных дорог SNCF, которая, фактически, является монополистом в этой области. Реформа вводит конкуренцию в железнодорожный сектор, а также упраздняет особый статус и льготы ее сотрудников. Профсоюзы также опасаются, что реформа правительства позволит в будущем приватизировать эту государственную компанию.

Как обещают профсоюзы, участие в забастовке будет массовым. Они также обвиняют дирекцию компании SNCF в том, что она обещала премии тем машинистам, которые согласятся вести поезда в дни забастовки.

По сообщениям дирекции SNCF, в первый день забастовки в ней примут участие 48% работников, в том числе 77% машинистов. Во вторник, 3 апреля, 88% скоростных поездов TGV будут отменены.

В авиакомпании Air France вторник, 3 апреля, будет уже четвертым днем забастовки, 7 апреля – пятым. Работники компании начали забастовочное движение 22 февраля и проводят ее точечно. По информации дирекции компании, около четверти рейсов в эти дни будут отменены. Главным требованием профсоюзов является увеличение заработной платы на 6%.

Также во вторник пройдет забастовка уборщиков мусора. Она коснется в основоном Парижа и его пригородов. Работники требуют снижения пенсионного возраста из-за тяжелых условий труда.

Профсоюзы энергетиков призывают к забастовке, начиная с воскресенья вечера, вплоть до 28 июня. Они требуют остановки приватизации энергетического сектора.

Читайте также: В Будапештском аэропорту столкнулись два автобуса

Студенты университетов Парижа, Тулузы, Бордо и Руана также проведут забастовку против закона, устанавливающего отбор абитуриентов при поступлении. До последнего времени записаться в государственный университет мог каждый, кто получил аттестат о среднем образовании (ВАС).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, забастовка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:58 » Автор: Татьяна Шедько
     137
     0

Похожие новости по теме

"Подарок" на Рождество: 18 британских аэропортов объявили о забастовке

Забастовка коснется и главного лондонского аэропорта Хитроу.

В Великобритании бастуют машинисты поездов В Великобритании бастуют машинисты поездов

В Великобритании в связи с забастовкой машинистов поездов заблокирована работа Южной железной дороги.

В Британии взбунтовались железнодорожники В Британии взбунтовались железнодорожники

18 октября на юге Великобритании из-за забастовки сотрудников железнодорожной компании Southern Rail отменены до 40% поездов.

Нефтяники Кувейта бастуют против снижения зарплат Нефтяники Кувейта бастуют против снижения зарплат

Из-за забастовки в стране упал уровень добычи нефти.

Во Франции бастуют железнодорожники Во Франции бастуют железнодорожники

Во Франции в среду проводят забастовку работники сразу двух железнодорожных компаний (SNCF и RATP).


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх