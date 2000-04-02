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Раздел: Мир  
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Атака боевиков в Нигерии: десятки погибших

Атака боевиков в Нигерии: десятки погибшихВ результате нападения погибли 18 человек.

В Нигерии жертвами нападения боевиков организации Боко Харам на северо-востоке страны стали 18 человек. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает AFP, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что еще 84 человека, по данным источника агентства в экстренных службах, получили ранения.

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Как отмечается, инцидент произошел рядом с городом Майдагури. Погибшие - жители двух близлежащих сел - Бали Шува и Бали Кура. Они были убиты при попытке скрыться с места столкновений.
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 Теги: Нигерия, боевики

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Сегодня, 13:20 » Автор: Татьяна Шедько
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