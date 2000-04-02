Раздел: Мир
Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны.
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта обсудили возможность проведения совместной встречи, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.
Отмечается, что президент США и президент России обсудили ряд мест, где можно встретиться, включая Белый дом. Сандерс написала, что переговоры могут состояться "в ближайшем будущем".
О том, что Трамп предложил Путину встретиться, также рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что из-за "дела Скрипаля" и последующей взаимной высылки дипломатов переговоры о встрече президентов осложнились.
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Тогда президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным The Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения "дела Скрипаля". Президент США тогда написал в твиттере, что иметь хорошие отношения с Россией "это хорошо, а не плохо".
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта обсудили возможность проведения совместной встречи, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.
Отмечается, что президент США и президент России обсудили ряд мест, где можно встретиться, включая Белый дом. Сандерс написала, что переговоры могут состояться "в ближайшем будущем".
О том, что Трамп предложил Путину встретиться, также рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что из-за "дела Скрипаля" и последующей взаимной высылки дипломатов переговоры о встрече президентов осложнились.
Читайте также: Трамп позвонил Путину, - СМИ
Тогда президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным The Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения "дела Скрипаля". Президент США тогда написал в твиттере, что иметь хорошие отношения с Россией "это хорошо, а не плохо".
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