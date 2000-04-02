» » Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
Раздел: Мир  
0

Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

Трамп предложил Путину провести встречу в ВашингтонеТелефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны.

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта обсудили возможность проведения совместной встречи, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.

Отмечается, что президент США и президент России обсудили ряд мест, где можно встретиться, включая Белый дом. Сандерс написала, что переговоры могут состояться "в ближайшем будущем".

О том, что Трамп предложил Путину встретиться, также рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что из-за "дела Скрипаля" и последующей взаимной высылки дипломатов переговоры о встрече президентов осложнились.

Читайте также: Трамп позвонил Путину, - СМИ

Тогда президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным The Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения "дела Скрипаля". Президент США тогда написал в твиттере, что иметь хорошие отношения с Россией "это хорошо, а не плохо".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Путин, встреча

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:29 » Автор: Едгар Букмирза
     247
     0

Похожие новости по теме

Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов

В администрации президента США сообщили о готовности к диалогу с РФ.

Белый дом раскрыл темы телефонного разговора Трампа и Путина Белый дом раскрыл темы телефонного разговора Трампа и Путина

Разговор состоялся вечером 12 февраля.

Трамп поговорил по телефону с Путиным Трамп поговорил по телефону с Путиным

Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами трех стран.

Трамп высказался об отношениях с Путиным Трамп высказался об отношениях с Путиным

Трамп надеется на хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Трамп оценил отказ Путина выслать дипломатов США Трамп оценил отказ Путина выслать дипломатов США

Трамп выдал комплимент Путину за "отличный шаг".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх