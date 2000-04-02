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Раздел: Мир  
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В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны

В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны Эпицентр находился глубоко под землёй.

В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля, пишет «Слово и Дело».

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.

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Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей.
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 Теги: Боливия, землетрясение

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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