В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны

Эпицентр находился глубоко под землёй.



В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров, сообщает



Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля, пишет «Слово и Дело».



По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.



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Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля, пишет «Слово и Дело».По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей.



