Раздел: Мир
В армянском Burger King произошел большой взрыв, есть пострадавшие
Среди пострадавших много детей.
В центре Еревана второго апреля в результате взрыва баллона с углекислым газом в ресторане быстрого питания Burger King пострадали восемь человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Среди раненых трое россиян и иранец. Один армянин пребывает в крайне тяжелом состоянии.
Повреждена кухня заведения площадью 60 м².
Читайте также: В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи.
В центре Еревана второго апреля в результате взрыва баллона с углекислым газом в ресторане быстрого питания Burger King пострадали восемь человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Среди раненых трое россиян и иранец. Один армянин пребывает в крайне тяжелом состоянии.
Повреждена кухня заведения площадью 60 м².
Читайте также: В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Оставьте свой комментарий