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Раздел: Мир  
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В армянском Burger King произошел большой взрыв, есть пострадавшие

В армянском Burger King произошел большой взрыв, есть пострадавшие Среди пострадавших много детей.

В центре Еревана второго апреля в результате взрыва баллона с углекислым газом в ресторане быстрого питания Burger King пострадали восемь человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Среди раненых трое россиян и иранец. Один армянин пребывает в крайне тяжелом состоянии.

Повреждена кухня заведения площадью 60 м².

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На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи.

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 Теги: Ереван, взрыв

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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