Раздел: Мир
В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы
Новый закон значительно усложнит работу журналистов.
В Малайзии одобрили закон, который предусматривает до шести лет тюрьмы за распространение неправдивой информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Так, правительство премьер-министра Наджиба Разака заручилось большинством парламента для принятия законопроекта против фиктивных новостей, который предусматривает штраф до 123 тысяч долларов и лишение свободы на срок до шести лет.
В первом проекте закона предлагали срок наказания до 10 лет заключения. Как отмечается, закон не нарушает права на свободу слова и все дела будут рассматриваться путем независимого судебного процесса.
"Этот закон имеет целью защиту общественности от распространения фальшивых новостей, сохраняя при этом свободу слова согласно Конституции Малайзии", - заявила министр офиса премьера Азалина Отман Сейд.
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Так, закон очерчивает фейки как "новости, информацию и сообщения, которые полностью или частично вымышленные" и включают статьи, звуковые и визуальные данные.
В Малайзии одобрили закон, который предусматривает до шести лет тюрьмы за распространение неправдивой информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Так, правительство премьер-министра Наджиба Разака заручилось большинством парламента для принятия законопроекта против фиктивных новостей, который предусматривает штраф до 123 тысяч долларов и лишение свободы на срок до шести лет.
В первом проекте закона предлагали срок наказания до 10 лет заключения. Как отмечается, закон не нарушает права на свободу слова и все дела будут рассматриваться путем независимого судебного процесса.
"Этот закон имеет целью защиту общественности от распространения фальшивых новостей, сохраняя при этом свободу слова согласно Конституции Малайзии", - заявила министр офиса премьера Азалина Отман Сейд.
Читайте также: В армянском Burger King произошел большой взрыв, есть пострадавшие
Так, закон очерчивает фейки как "новости, информацию и сообщения, которые полностью или частично вымышленные" и включают статьи, звуковые и визуальные данные.
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