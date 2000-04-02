В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы

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Из-за роста числа преступлений сексуального характера по отношению к детям парламент Турции разработал и внес на рассмотрение правительства проект закона о химической кастрации педофилов. Турецкие законодатели уже дважды пытались принять такой закон. Но безуспешно. Кабинет министров Турецкой Республики снова рассмотрел