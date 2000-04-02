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Раздел: Мир  
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В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы

В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы Новый закон значительно усложнит работу журналистов.

В Малайзии одобрили закон, который предусматривает до шести лет тюрьмы за распространение неправдивой информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Так, правительство премьер-министра Наджиба Разака заручилось большинством парламента для принятия законопроекта против фиктивных новостей, который предусматривает штраф до 123 тысяч долларов и лишение свободы на срок до шести лет.

В первом проекте закона предлагали срок наказания до 10 лет заключения. Как отмечается, закон не нарушает права на свободу слова и все дела будут рассматриваться путем независимого судебного процесса.

"Этот закон имеет целью защиту общественности от распространения фальшивых новостей, сохраняя при этом свободу слова согласно Конституции Малайзии", - заявила министр офиса премьера Азалина Отман Сейд.

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Так, закон очерчивает фейки как "новости, информацию и сообщения, которые полностью или частично вымышленные" и включают статьи, звуковые и визуальные данные.
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 Теги: Малайзия, новости

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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