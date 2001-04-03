Раздел: Мир
В армии Германии появилась отдельная версия формы для беременных
В немецкой армии служат порядка 20 тысяч женщин.
В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии, сообщает Хроника.инфо со ссылой на Новое Время.
Разработка формы обойдется в 650 тысяч евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму полегче и изменить фактуру формы полевой.
В Минобороны Германии сообщили, что среди женщин, которые служат в армии, примерно 2% являются беременными.
Читайте также: В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы
Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.
В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии, сообщает Хроника.инфо со ссылой на Новое Время.
Разработка формы обойдется в 650 тысяч евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму полегче и изменить фактуру формы полевой.
В Минобороны Германии сообщили, что среди женщин, которые служат в армии, примерно 2% являются беременными.
Читайте также: В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы
Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
527
0
Оставьте свой комментарий