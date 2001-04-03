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Раздел: Мир  
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В армии Германии появилась отдельная версия формы для беременных

В армии Германии появилась отдельная версия формы для беременных В немецкой армии служат порядка 20 тысяч женщин.

В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии, сообщает Хроника.инфо со ссылой на Новое Время.

Разработка формы обойдется в 650 тысяч евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму полегче и изменить фактуру формы полевой.

В Минобороны Германии сообщили, что среди женщин, которые служат в армии, примерно 2% являются беременными.

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Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.
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 Теги: Германия, армия, форма

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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