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Раздел: Мир  
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В США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки

В США школьников обязали носить прозрачные рюкзакиРюкзаки раздадут детям бесплатно.

Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.
В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

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Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.
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 Теги: США, прозрачные рюкзаки

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Сегодня, 18:35 » Автор: Едгар Букмирза
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