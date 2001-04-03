Раздел: Мир
В США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки
Рюкзаки раздадут детям бесплатно.
Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.
В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
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Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.
Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.
В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Читайте также: В России школьников заставляют смотреть новости "Первого канала"
Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.
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