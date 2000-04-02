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Раздел: Мир  
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В Европе задерживают рейсы: стала известная причина

В Европе задерживают рейсы: стала известная причинаВсе произошло из-за компьютерного сбоя.

Сбой в компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации может привести к массовой задержке и отмене рейсов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.

По данным Евроконтроля, на 3 апреля было запланировано 29500 рейсов.

Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%, — заявили в организации.

Работы по восстановлению обещали завершить к концу дня.

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Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером, — уточнили в организации.

Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.

Евроконтроль отвечает за управление воздушным движением в 41 государстве.
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 Теги: рейс, авиа, ЕС

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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