Раздел: Мир
В Европе задерживают рейсы: стала известная причина
Все произошло из-за компьютерного сбоя.
Сбой в компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации может привести к массовой задержке и отмене рейсов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
По данным Евроконтроля, на 3 апреля было запланировано 29500 рейсов.
Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%, — заявили в организации.
Работы по восстановлению обещали завершить к концу дня.
Читайте также: В «Борисполе» вновь задерживают рейсы
Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером, — уточнили в организации.
Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.
Евроконтроль отвечает за управление воздушным движением в 41 государстве.
Сбой в компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации может привести к массовой задержке и отмене рейсов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
По данным Евроконтроля, на 3 апреля было запланировано 29500 рейсов.
Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%, — заявили в организации.
Работы по восстановлению обещали завершить к концу дня.
Читайте также: В «Борисполе» вновь задерживают рейсы
Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером, — уточнили в организации.
Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.
Евроконтроль отвечает за управление воздушным движением в 41 государстве.
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