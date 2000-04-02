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Раздел: Мир  
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Сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTube

Сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTubeНа место происшествия приехали машины скорой и полиции.

Работники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

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Позже он написал: "В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи".
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 Теги: YouTube, стрельба

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Вчера, 23:41 » Автор: Едгар Букмирза
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