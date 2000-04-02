Раздел: Мир
Сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTube
На место происшествия приехали машины скорой и полиции.
Работники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).
Читайте также: В Германии обыскали штаб-квартиру BMW
Позже он написал: "В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи".
Работники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).
Читайте также: В Германии обыскали штаб-квартиру BMW
Позже он написал: "В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
152
0
Оставьте свой комментарий