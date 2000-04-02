Раздел: Мир
В Нидерландах значительно сократят добычу газа из-за землетрясений
Страна также сокращает экспорт газа.
В Нидерландах до 2030 года прекратят разработку крупнейшего месторождения в провинции Гронинген в северной части страны. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Такое решение приняли из-за многочисленных землетрясения в регионе.
По словам премьер-министра, уже к концу 2022 производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год. В 2017 году в Гронингене выработали 23.6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше.
«В Гронингене на границе с ФРГ находятся большие запасы газа, однако здесь часто происходят небольшие землетрясения. Через них в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 после очередного землетрясения силой 3,4 балла », - рассказал Рютте.
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Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронинген за полмиллиарда евро планируют построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Также страна сократит экспорт газа в Германию, Францию и Бельгию.
В Нидерландах до 2030 года прекратят разработку крупнейшего месторождения в провинции Гронинген в северной части страны. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Такое решение приняли из-за многочисленных землетрясения в регионе.
По словам премьер-министра, уже к концу 2022 производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год. В 2017 году в Гронингене выработали 23.6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше.
«В Гронингене на границе с ФРГ находятся большие запасы газа, однако здесь часто происходят небольшие землетрясения. Через них в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 после очередного землетрясения силой 3,4 балла », - рассказал Рютте.
Читайте также: В армии Германии появилась отдельная версия формы для беременных
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронинген за полмиллиарда евро планируют построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Также страна сократит экспорт газа в Германию, Францию и Бельгию.
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