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Раздел: Мир  
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В Нидерландах значительно сократят добычу газа из-за землетрясений

В Нидерландах значительно сократят добычу газа из-за землетрясений Страна также сокращает экспорт газа.

В Нидерландах до 2030 года прекратят разработку крупнейшего месторождения в провинции Гронинген в северной части страны. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Такое решение приняли из-за многочисленных землетрясения в регионе.

По словам премьер-министра, уже к концу 2022 производство газа планируется сократить до менее чем 12 млрд кубометров в год. В 2017 году в Гронингене выработали 23.6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше.

«В Гронингене на границе с ФРГ находятся большие запасы газа, однако здесь часто происходят небольшие землетрясения. Через них в регионе были повреждены тысячи домов. Правительство Нидерландов объявило о сокращении газодобычи в начале 2018 после очередного землетрясения силой 3,4 балла », - рассказал Рютте.

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Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронинген за полмиллиарда евро планируют построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования в Нидерландах. Также страна сократит экспорт газа в Германию, Францию ​​и Бельгию.
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 Теги: Нидерланды, газ

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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