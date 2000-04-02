Раздел: Мир
Виновница стрельбы в офисе YouTube застрелилась
Главной целью женщины был её парень.
Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, расположенной в Сан-Бруно, Калифорния, застрелилась за несколько минут до того, как полиция ворвалась в здание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил сотрудник полиции, которая оперативно прибыла на место происшествия. Неустановленная пока женщина попыталась пристрелить своего бойфренда и после этого сама свела счеты с жизнью.
Спустя несколько минут после поднятой тревоги нападавшая найдена мертвой и смерть ее наступила в результате самостоятельно нанесенной огнестрельной раны, сообщил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини.
Как минимум четыре других человека были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями, сказал Барберини.
Читайте также: Сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTube
По данным материнской компании Google, на кампусе YouTube работает более 1000 человек.
Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, расположенной в Сан-Бруно, Калифорния, застрелилась за несколько минут до того, как полиция ворвалась в здание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил сотрудник полиции, которая оперативно прибыла на место происшествия. Неустановленная пока женщина попыталась пристрелить своего бойфренда и после этого сама свела счеты с жизнью.
Спустя несколько минут после поднятой тревоги нападавшая найдена мертвой и смерть ее наступила в результате самостоятельно нанесенной огнестрельной раны, сообщил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини.
Как минимум четыре других человека были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями, сказал Барберини.
Читайте также: Сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире YouTube
По данным материнской компании Google, на кампусе YouTube работает более 1000 человек.
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