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Раздел: Мир  
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Виновница стрельбы в офисе YouTube застрелилась

Виновница стрельбы в офисе YouTube застрелилась Главной целью женщины был её парень.

Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, расположенной в Сан-Бруно, Калифорния, застрелилась за несколько минут до того, как полиция ворвалась в здание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом сообщил сотрудник полиции, которая оперативно прибыла на место происшествия. Неустановленная пока женщина попыталась пристрелить своего бойфренда и после этого сама свела счеты с жизнью.

Спустя несколько минут после поднятой тревоги нападавшая найдена мертвой и смерть ее наступила в результате самостоятельно нанесенной огнестрельной раны, сообщил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини.

Как минимум четыре других человека были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями, сказал Барберини.

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По данным материнской компании Google, на кампусе YouTube работает более 1000 человек.
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 Теги: YouTube, стрельба

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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