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Отравление мороженым: в Казахстане госпитализированы 188 человек

Отравление мороженым: в Казахстане госпитализированы 188 человек Все пострадавшие ели мороженое в местном кафе.

В инфекционную больницу города Шымкент в Казахстане госпитализированы 188 человек, съевших мороженое в местном кафе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", – говорится в сообщении.

Во время проверки субъекта предпринимательства были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, смесь для мороженого готовилась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические требования, а готовую смесь привозили на место реализации в пятилитровых пластиковых бутылках на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как требуется.

Помимо этого, у всех 12 сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки с прохождением медосмотра и допуском к работе, за исключением одного продавца.

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Массовое отравление произошло в конце минувшей недели, когда в областную инфекционную больницу стали обращаться люди после употребления мороженого, купленного в одной из торговых точек города. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.
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 Теги: Казахстан, отравление, мороженое

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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