В Италии американский офицер убил спящую жену и покончил с собой

По некоторой информации, погибшая - уроженка России.



Переехавший в Италию отставной американский офицер убил жену-россиянку, после чего совершил суицид. Об этом сообщает итальянская газета Corriere del Veneto, пишет



Отмечено, что Брэдли Джоэл Кинсер, которому в июле должно было исполниться 44 года, и его жена Лейла, которую журналисты называют уроженкой России, в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.



По предварительной версии, мужчина убил спящую жену, а через несколько минут покончил с собой.



Издание сообщает, что Кинсер еще во время службы жаловался полковому капеллану на депрессию. Отмечается, что священник предупредил начальство, когда обнаружил, что пара не отвечает на телефонные звонки.



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Газета обращает внимание на последнюю запись в Facebook Лейлы Кинсер. Судя по ее странице в соцсети, она уроженка Комсомольска-на-Амуре. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Переехавший в Италию отставной американский офицер убил жену-россиянку, после чего совершил суицид. Об этом сообщает итальянская газета Corriere del Veneto, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечено, что Брэдли Джоэл Кинсер, которому в июле должно было исполниться 44 года, и его жена Лейла, которую журналисты называют уроженкой России, в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.По предварительной версии, мужчина убил спящую жену, а через несколько минут покончил с собой.Издание сообщает, что Кинсер еще во время службы жаловался полковому капеллану на депрессию. Отмечается, что священник предупредил начальство, когда обнаружил, что пара не отвечает на телефонные звонки.Газета обращает внимание на последнюю запись в Facebook Лейлы Кинсер. Судя по ее странице в соцсети, она уроженка Комсомольска-на-Амуре.



