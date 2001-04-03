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Раздел: Мир  
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В Италии американский офицер убил спящую жену и покончил с собой

В Италии американский офицер убил спящую жену и покончил с собойПо некоторой информации, погибшая - уроженка России.

Переехавший в Италию отставной американский офицер убил жену-россиянку, после чего совершил суицид. Об этом сообщает итальянская газета Corriere del Veneto, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что Брэдли Джоэл Кинсер, которому в июле должно было исполниться 44 года, и его жена Лейла, которую журналисты называют уроженкой России, в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.

По предварительной версии, мужчина убил спящую жену, а через несколько минут покончил с собой.

Издание сообщает, что Кинсер еще во время службы жаловался полковому капеллану на депрессию. Отмечается, что священник предупредил начальство, когда обнаружил, что пара не отвечает на телефонные звонки.

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Газета обращает внимание на последнюю запись в Facebook Лейлы Кинсер. Судя по ее странице в соцсети, она уроженка Комсомольска-на-Амуре.
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 Теги: Италия, самоубийство, убийство

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Сегодня, 10:54 » Автор: Татьяна Шедько
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