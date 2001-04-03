Раздел: Мир
В Индонезии загорелось горючее, разлитое в море: есть жертвы
Известно о четырех погибших.
В Индонезии на выходных в море пролилось топливо, которое впоследствии загорелось, что привело к гибели четырех человек.
Об этом заявили местные чиновники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«В городе - аварийная ситуация из-за разлива топлива, и бухта теперь похожа на бензоколонку», - сказал городской секретарь Саид Фадли.
Сообщается, что в портовом городе Баликпапан на острове Борнео третий день продолжается чрезвычайное положение после того, как в воду пролились горючие материалы.
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В субботу топливо загорелось, в результате чего четыре человека погибли и еще один пропал без вести.
В Индонезии на выходных в море пролилось топливо, которое впоследствии загорелось, что привело к гибели четырех человек.
Об этом заявили местные чиновники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«В городе - аварийная ситуация из-за разлива топлива, и бухта теперь похожа на бензоколонку», - сказал городской секретарь Саид Фадли.
Сообщается, что в портовом городе Баликпапан на острове Борнео третий день продолжается чрезвычайное положение после того, как в воду пролились горючие материалы.
Читайте также: В Китае на алюминиевом заводе прогремел взрыв
В субботу топливо загорелось, в результате чего четыре человека погибли и еще один пропал без вести.
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