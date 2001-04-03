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Раздел: Мир  
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Масштабный пожар в Барселоне: горит отель

Масштабный пожар в Барселоне: горит отельИз отеля уже эвакуировали 300 человек.

В центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel, из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает издание El Periodico, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Пожар возник в 12:50 по местному времени на верхнем этаже гостиницы. Черный дым из здания, расположенного на улице Майорка, был виден с разных точек Барселоны.

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Сообщается, что огонь уже потушили. Пострадавших в результате пожара нет. Из отеля было эвакуировано 300 человек - сотрудников и клиентов. На время тушения пожара также было ограничено движение на улице.
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 Теги: Барселона, пожар

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Сегодня, 16:07 » Автор: Татьяна Шедько
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