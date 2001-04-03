Раздел: Мир
Масштабный пожар в Барселоне: горит отель
Из отеля уже эвакуировали 300 человек.
В центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel, из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает издание El Periodico, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пожар возник в 12:50 по местному времени на верхнем этаже гостиницы. Черный дым из здания, расположенного на улице Майорка, был виден с разных точек Барселоны.
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Сообщается, что огонь уже потушили. Пострадавших в результате пожара нет. Из отеля было эвакуировано 300 человек - сотрудников и клиентов. На время тушения пожара также было ограничено движение на улице.
В центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel, из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает издание El Periodico, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пожар возник в 12:50 по местному времени на верхнем этаже гостиницы. Черный дым из здания, расположенного на улице Майорка, был виден с разных точек Барселоны.
Читайте также: В Индонезии загорелось горючее, разлитое в море: есть жертвы
Сообщается, что огонь уже потушили. Пострадавших в результате пожара нет. Из отеля было эвакуировано 300 человек - сотрудников и клиентов. На время тушения пожара также было ограничено движение на улице.
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