» » Президенты России, Ирана и Турции пришли к решению по Сирии
Раздел: Мир  
0

Президенты России, Ирана и Турции пришли к решению по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции пришли к решению по СирииПрезиденты сделали совместное заявление о Сирии.

Президенты России, Ирана и Турции в совместном заявлении выразили решимость противостоять любым сепаратистским планам, подрывающим суверенитет и территориальную целостность Сирии, безопасность других соседних государств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Они (президенты) отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран", - говорится в документе, обнародованном по итогам встречи Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре.

Президенты также призвали международное сообщество "поддержать результаты Конгресса сирийского национального диалога" и высказались в поддержку скорейшего запуска работы Конституционного комитета, договоренность о формировании которого была достигнута на Конгрессе в Сочи 30 января.

"Они (президенты) подтвердили поддержку запуска работы Комитета в ближайшее время в Женеве при содействии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии и в координации с тремя странами-гарантами", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Россия объявила персоной нон грата еще одного дипломата

Президенты также призвали конфликтующие стороны в Сирии соблюдать положение резолюции СБ ООН 2401, в том числе воздерживаясь от нарушения режима прекращения боевых действий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Иран, Турция, Сирия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:27 » Автор: Татьяна Шедько
     1000
     0

Похожие новости по теме

В Казахстане стартовал пятый раунд переговоров по Сирии В Казахстане стартовал пятый раунд переговоров по Сирии

В столице Казахстана Астане во вторник, 4 июля, стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии.

Иран потребовал от Турции приостановить военные действия в Сирии Иран потребовал от Турции приостановить военные действия в Сирии

Это усложняет региональную обстановку, заявили в МИД.

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Участники заседания подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности страны.

Переговоры о перемирии в Сирии отложены Переговоры о перемирии в Сирии отложены

Переговоры в Женеве о перемирии в Сирии откладываются "по техническим причинам".

Асад и Путин продолжат борьбу с терроризмом даже после прекращения боев в Сирии Асад и Путин продолжат борьбу с терроризмом даже после прекращения боев в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад заявили о намерении продолжить борьбу с терроризмом после прекращения боевых действий в Сирии 27 февраля.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх