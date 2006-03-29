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Президенты России, Ирана и Турции пришли к решению по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции пришли к решению по Сирии

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