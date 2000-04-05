Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии

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А делает она это только ради безопасности и спокойствия соседей. Как рассказывает мать журналистам, шокированным открывшимися фактами, в 2001-ом ее сын убил подростка. Но срок за это не получил, поскольку после тщательного медицинского исследования ему поставили диагноз «шизофрения», и властям ничего другого не оставалось, как