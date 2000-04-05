» » Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии
Раздел: Мир  
0

Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии

Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии Жертвами пса стали хозяин и его мать.

В немецком городе Ганновер собаку заподозрили в нападении на хозяина, которое завершилось гибелью двух человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на В Час Пик.

Тела 52-летней женщины и ее 27-летнего сына обнаружили в квартире, где они жили. Это произошло после того, как ее 25-летняя дочь пожаловалась местным властям, что не может связаться со своими родственниками.

В квартире также находился стаффордширский терьер, принадлежавший погибшему мужчине. Поскольку на телах погибших имелись следы укусов, в полиции полагают, что собака могла напасть на своего хозяина и его мать.

Соседи погибших утверждают, что терьер был очень агрессивным. Большую часть времени он проводил в клетке, которая стояла в комнате мужчины. Его выпускали из нее только в присутствии хозяина, собаке приходилось надевать намордник.

Читайте также: В немецком метро столкнулись два поезда, есть раненные

После инцидента терьера поместили в приют для животных. Его дальнейшая судьба будет определена через несколько дней, когда полиция завершит расследование. В том случае, если животное действительно виновно в гибели людей, его усыпят.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Германия, нападение, собака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     235
     0

Похожие новости по теме

В немецком метро столкнулись два поезда, есть раненные В немецком метро столкнулись два поезда, есть раненные

Авария произошла в городе Дуйсбург.

В Таиланде слон убил хозяина и пытался спрятать его тело В Таиланде слон убил хозяина и пытался спрятать его тело

Слониха и раньше нападала на своего хозяина.

Мощное ДТП в Германии: столкнулись поезд и фура Мощное ДТП в Германии: столкнулись поезд и фура

В немецком городе Вальсроде столкнулись поезд и фура, пострадали 12 человек.

Милый пес упек своего хозяина в тюрьму Милый пес упек своего хозяина в тюрьму

Собака по кличке Бо преследовал своего убегающего хозяина.

На протяжении 11-ти лет китаянка держит в клетке своего сына На протяжении 11-ти лет китаянка держит в клетке своего сына

А делает она это только ради безопасности и спокойствия соседей. Как рассказывает мать журналистам, шокированным открывшимися фактами, в 2001-ом ее сын убил подростка. Но срок за это не получил, поскольку после тщательного медицинского исследования ему поставили диагноз «шизофрения», и властям ничего другого не оставалось, как


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх