» » В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин
Раздел: Мир  
0

В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин

В Чили произошла крупная авария с участием более 20 машин Один человек погиб, ранены более сорока.

В Чили произошла масштабная авария с участием 21 автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

ДТП случилось на трассе близ города Сан-Фернандо в районе О'Хиггинс. Причиной происшествия стал неосторожный манёвр водителя грузовика.

«Было много тумана и дыма, ничего не было видно. Причиной аварии стали, скорее всего, опасные маневры грузовика, который двигался по направлению к столице страны Сантьяго и старался проехать без очереди», — рассказывают очевидцы столкновения.

Читайте также: Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии

Согласно предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, ещё более 40 получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Чили, авария

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     66
     0

Похожие новости по теме

В Индии произошла авария с участием скоростного поезда: десятки пострадавших В Индии произошла авария с участием скоростного поезда: десятки пострадавших

Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом

Жуткая авария с участием школьного автобуса в Техасе: есть погибшие Жуткая авария с участием школьного автобуса в Техасе: есть погибшие

В американском штате Техас из-за лобового столкновения грузовика и школьного автобуса погибли 2 человека, еще 17 получили ранения.

В Норвегии произошла авария с участием танка В Норвегии произошла авария с участием танка

В Норвегии столкнулись танк и автомобиль, погиб человек.

В результате столкновения автобуса и грузовика во Франции погибли более 40 человек В результате столкновения автобуса и грузовика во Франции погибли более 40 человек

Недалеко от города Либурн столкнулись грузовик и автобус, который вез пенсионеров на отдых.

Страшное ДТП в Швеции: травмировались 40 человек Страшное ДТП в Швеции: травмировались 40 человек

Более 40 человек, из них десятки британцев, пострадали в результате массовой аварии с участием туристического автобуса.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх