» » В Праге произошла утечка опасного яда
Раздел: Мир  
0

В Праге произошла утечка опасного яда

В Праге произошла утечка опасного ядаВ лаборатории произошла утечка цианида калия.

В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия - сильного неорганического яда. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Инцидент произошел в 19:10 по местному времени (20:10 по Киеву).

“В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу. К моменту прибытия спасателей в доме больше никого не было”, — говорится в сообщении.

Читайте также: Масштабное ДТП в Румынии: много погибших

Стерилизацию помещения, в котором произошла утечка яда, провело подразделение пожарных, на которых были защитные костюмы. В ведомстве отметили, что угрозы для населения в результате случившегося нет. На данный момент здание окружено полицией.
В Праге произошла утечка опасного яда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Прага, лаборатория

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:45 » Автор: Татьяна Шедько
     242
     0

Похожие новости по теме

Утечка газа на заводе в Китае: много погибших Утечка газа на заводе в Китае: много погибших

Погибли 8 человек, еще 10 - доставлены в больницу.

Утечка химвеществ на австрийском заводе: десятки пострадавших Утечка химвеществ на австрийском заводе: десятки пострадавших

Пострадали сорок человек, с завода эвакуировали двести работников.

В Норвегии произошла радиоактивная утечка В Норвегии произошла радиоактивная утечка

Авария не нанесла ущерб окружающей среде.

Утечка химикатов в Китае: 130 человек госпитализированы Утечка химикатов в Китае: 130 человек госпитализированы

Утечка произошла в провинции Шаньдун.

В США произошла утечка опасного вещества на химзаводе В США произошла утечка опасного вещества на химзаводе

Погиб один человек.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх