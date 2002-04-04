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В Праге произошла утечка опасного яда
В лаборатории произошла утечка цианида калия.
В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия - сильного неорганического яда. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Инцидент произошел в 19:10 по местному времени (20:10 по Киеву).
“В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу. К моменту прибытия спасателей в доме больше никого не было”, — говорится в сообщении.
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Стерилизацию помещения, в котором произошла утечка яда, провело подразделение пожарных, на которых были защитные костюмы. В ведомстве отметили, что угрозы для населения в результате случившегося нет. На данный момент здание окружено полицией.
В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия - сильного неорганического яда. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Инцидент произошел в 19:10 по местному времени (20:10 по Киеву).
“В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу. К моменту прибытия спасателей в доме больше никого не было”, — говорится в сообщении.
Читайте также: Масштабное ДТП в Румынии: много погибших
Стерилизацию помещения, в котором произошла утечка яда, провело подразделение пожарных, на которых были защитные костюмы. В ведомстве отметили, что угрозы для населения в результате случившегося нет. На данный момент здание окружено полицией.
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