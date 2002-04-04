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Раздел: Мир  
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В Грузии из-за обвала шахты погибли люди

В Грузии из-за обвала шахты погибли людиИзвестно о шести погибших.

В городе Ткибули на шахте имени Менделя случилось обрушение, в результате чрезвычайного происшествия погибли шесть шахтеров, еще три человека получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

В результате обрушения свода шахты на западе Грузии погибли шесть человек, еще три получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Согласно данным, 5 апреля поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты имени Менделя. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь.

Уже известны имена погибших. Отмечено, что троих раненых госпитализировали.

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Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обрушился свод. В данный момент ведется следствие.
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 Теги: Грузия, шахта

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Сегодня, 11:11 » Автор: Татьяна Шедько
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