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В Грузии из-за обвала шахты погибли люди

В Грузии из-за обвала шахты погибли люди

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Новые взрывы в Багдаде: шесть погибших, десятки раненых В результате серии терактов в Багдаде погибло по меньшей мере 6 человек и более 20 были ранены.