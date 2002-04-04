Раздел: Мир
Масштабное ДТП в Румынии: число погибших возросло
Теперь погибших стало девять.
В результате падения микроавтобуса в реку Быстрица в Румынии погибло девять человек. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Об этом сообщает Romania TV, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Всего в микроавтобусе находилось десять человек. Ночью машина упала в реку.
Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.
Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.
Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считали пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их тела.
Всем погибшим было от 17 до 45 лет.
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Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробитая шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.
В результате падения микроавтобуса в реку Быстрица в Румынии погибло девять человек. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Об этом сообщает Romania TV, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Всего в микроавтобусе находилось десять человек. Ночью машина упала в реку.
Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.
Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.
Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считали пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их тела.
Всем погибшим было от 17 до 45 лет.
Читайте также: Масштабное ДТП в Румынии: много погибших
Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробитая шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.
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