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Раздел: Мир  
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Масштабное ДТП в Румынии: число погибших возросло

Масштабное ДТП в Румынии: число погибших возрослоТеперь погибших стало девять.

В результате падения микроавтобуса в реку Быстрица в Румынии погибло девять человек. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Об этом сообщает Romania TV, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Всего в микроавтобусе находилось десять человек. Ночью машина упала в реку.

Сразу после аварии одной женщине удалось выбраться из автобуса и выплыть на поверхность. Она оставалась в сознании, когда ее нашли спасатели и отправили в больницу.

Глубина реки в месте падения микроавтобуса составляла семь метров.

Спасателям сначала удалось извлечь из воды тела семерых пассажиров, двух считали пропавшими без вести. Однако позже спасатели нашли и их тела.

Всем погибшим было от 17 до 45 лет.

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Полиция предполагает, что к аварии могла привести пробитая шина. Как отмечается, микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров, в нем были установлены импровизированные лавки. В нем перевозили работников местного лесного хозяйства.
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 Теги: Румыния, ДТП

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Сегодня, 12:48 » Автор: Татьяна Шедько
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