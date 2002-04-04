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Раздел: Мир  
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В Финляндии поддержали проект "Северного потока-2"

В Финляндии поддержали проект "Северного потока-2"Однако, для самого строительства компаниям придется проделать множество работ и пройти круги бюрократии.

Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2". Решение было принято сегодня, 5 апреля 2018 года, сообщается в заявлении на официальном сайте.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Как поясняется в заявлении, согласие правительства — формальность: прежде чем оно вступит в силу, проектная компания, подавшая заявку, должна выполнить целый ряд указанных в решении условий. В частности, строители должны принять все меры для минимизации ущерба экологии Балтийского моря и проложить газопровод так, чтобы он не мешал возможным будущим инфраструктурным проектам.

Кроме того, компании-заявителю для начала работ требуется получить разрешение Региональной государственной администрации Южной Финляндии в соответствии с действующим финским законодательством.

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Как сообщается, на исключительную экономическую зону Финляндии приходится участок газопровода длиной в 374 км. Заявка на строительство была подана еще в сентябре 2017 года.
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 Теги: Финляндия, газ, Северный поток-2

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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