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В столичной больнице Турции произошел масштабный пожар

В столичной больнице Турции произошел масштабный пожар Причины возгорания пока неизвестны.

В четверг, 5 апреля, в одной из больниц Стамбула (Турция) вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали всех людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA.today.

По предварительной информации, огонь охватил несколько этажей больницы.

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Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.
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 Теги: Турция, пожар, больница

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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