Раздел: Мир
В столичной больнице Турции произошел масштабный пожар
Причины возгорания пока неизвестны.
В четверг, 5 апреля, в одной из больниц Стамбула (Турция) вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали всех людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA.today.
По предварительной информации, огонь охватил несколько этажей больницы.
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Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.
В четверг, 5 апреля, в одной из больниц Стамбула (Турция) вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали всех людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA.today.
По предварительной информации, огонь охватил несколько этажей больницы.
Читайте также: Ноль евро: в Австрии выпустили банкноту необычного номинала
Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.
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