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В администрации президента США назвали главные достижения Трампа
Дональд Трамп вступил в полномочия президента США 20 января 2017 года.
Проявление жесткой позиции по отношению к России является одним из главных внешнеполитических достижений Дональда Трампа за период с начала его президентства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Существует целый ряд важных внешнеполитических достижений", - отметила официальный представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов перечислить основные свершения президента Трампа за первые 500 дней пребывания его при власти.
"Конечно, по моему мнению, это укрепление отношений со многими иностранными лидерами. Думаю, что разговор (с Ким Чен Ыном – ред.), который мы с нетерпением ждем в течение ближайших недель, безусловно, является шагом в правильном направлении. Перенос посольства в Израиле, конечно также в этом перечне проявление жесткой позиции в отношении России", - подчеркнула Сандерс.
Кроме того, в список достижений нынешнего президента США она добавила жесткую позицию в вопросах внешней торговли в отношении стран, которые занимаются "несправедливой" торговой практикой.
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"Это лишь несколько аспектов. Но, конечно, я думаю, что этот список можно продолжать", - заметила пресс-секретарь Белого дома.
Проявление жесткой позиции по отношению к России является одним из главных внешнеполитических достижений Дональда Трампа за период с начала его президентства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Существует целый ряд важных внешнеполитических достижений", - отметила официальный представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов перечислить основные свершения президента Трампа за первые 500 дней пребывания его при власти.
"Конечно, по моему мнению, это укрепление отношений со многими иностранными лидерами. Думаю, что разговор (с Ким Чен Ыном – ред.), который мы с нетерпением ждем в течение ближайших недель, безусловно, является шагом в правильном направлении. Перенос посольства в Израиле, конечно также в этом перечне проявление жесткой позиции в отношении России", - подчеркнула Сандерс.
Кроме того, в список достижений нынешнего президента США она добавила жесткую позицию в вопросах внешней торговли в отношении стран, которые занимаются "несправедливой" торговой практикой.
Читайте также: В Британии озвучили стоимость расследования отравления Скрипалей
"Это лишь несколько аспектов. Но, конечно, я думаю, что этот список можно продолжать", - заметила пресс-секретарь Белого дома.
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