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Офицер полиции накормила грудью брошенного младенца в Индии
Новорожденный, брошенный в щебень возле строительной площадки, получил шанс остаться в живых после того, как женщина-офицер полиции взяла на себя роль его матери в Бангалоре, Индия.
Власти получили сообщения о мальчишке, который был выброшен на улицу и лежал в крови, нашли его и привезли в полицейский участок в южном индийском городе, сообщает Хроника.инфо.
Когда ребенка нашли, он практически не шевелился.
Женщина-офицер по имени Арчана накормила мальчика грудью.
«Она кормила ребенка полчаса, а потом он начал кричать. Его тело дрожало. Мы все были так счастливы», - сказал Нагеш Р, сотрудник полиции, который нашел ребенка.
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Ребенка отвезли в правительственный центр по уходу за детьми.
Власти получили сообщения о мальчишке, который был выброшен на улицу и лежал в крови, нашли его и привезли в полицейский участок в южном индийском городе, сообщает Хроника.инфо.
Когда ребенка нашли, он практически не шевелился.
Женщина-офицер по имени Арчана накормила мальчика грудью.
«Она кормила ребенка полчаса, а потом он начал кричать. Его тело дрожало. Мы все были так счастливы», - сказал Нагеш Р, сотрудник полиции, который нашел ребенка.
Читайте также: Жительница Киева убила младенца, напоив алкогольной смесью
Ребенка отвезли в правительственный центр по уходу за детьми.
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