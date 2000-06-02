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Раздел: Мир  
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Офицер полиции накормила грудью брошенного младенца в Индии

Офицер полиции накормила грудью брошенного младенца в ИндииНоворожденный, брошенный в щебень возле строительной площадки, получил шанс остаться в живых после того, как женщина-офицер полиции взяла на себя роль его матери в Бангалоре, Индия.

Власти получили сообщения о мальчишке, который был выброшен на улицу и лежал в крови, нашли его и привезли в полицейский участок в южном индийском городе, сообщает Хроника.инфо.

Когда ребенка нашли, он практически не шевелился.

Женщина-офицер по имени Арчана накормила мальчика грудью.

«Она кормила ребенка полчаса, а потом он начал кричать. Его тело дрожало. Мы все были так счастливы», - сказал Нагеш Р, сотрудник полиции, который нашел ребенка.

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Ребенка отвезли в правительственный центр по уходу за детьми.
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Сегодня, 12:04 » Автор: Алена Шимко
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