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Раздел: Мир  
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Катар хочет стать членом НАТО

Катар хочет стать членом НАТОТолько европейские страны могут стать членами НАТО.

Североатлантический альянс отклонил амбиции Катара получить полноценное членство в НАТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Министр обороны Катара Халид Бен Мохамед Аль-Аттия сегодня заявил, что его страна намерена присоединиться к НАТО.

Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.

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"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил он.
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 Теги: Катар, НАТО

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Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
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