Раздел: Мир
Катар хочет стать членом НАТО
Только европейские страны могут стать членами НАТО.
Североатлантический альянс отклонил амбиции Катара получить полноценное членство в НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Министр обороны Катара Халид Бен Мохамед Аль-Аттия сегодня заявил, что его страна намерена присоединиться к НАТО.
Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.
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"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил он.
Североатлантический альянс отклонил амбиции Катара получить полноценное членство в НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Министр обороны Катара Халид Бен Мохамед Аль-Аттия сегодня заявил, что его страна намерена присоединиться к НАТО.
Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.
Читайте также: Украина должна стать следующим после Черногории членом НАТО, - Парубий
"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил он.
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