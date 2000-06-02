Раздел: Мир
Названа стоимость и сроки окончательной денуклеаризации КНДР
Северная Корея окончательно откажется от ядерного оружия в ближайшие 10 лет.
Эксперты по контролю над вооружениями полагают, что на сворачивание ядерной программы КНДР может уйти около десяти лет и 20 миллиардов долларов, если президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын смогут договориться об этом в ходе встречи в Сингапуре 12 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
«Самая сложная работа еще не началась. Она будет требовать постоянных затрат энергии от США, Южной Кореи, Японии, Китая и КНДР. Это будет долгий, многолетний процесс», – отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
По приблизительным оценкам, в арсенале Северной Кореи – от 20 до 80 ядерных боеголовок, известные и тайные объекты для исследований и переработки материалов, а также тысячи баллистических ракет, которые могут быть запущены с мобильных установок. В последние годы также тестировали ракетные системы, базирующиеся на подлодках.
При таких масштабах на достижение полного, необратимого и верифицируемого разоружения, на котором настаивают США, может уйти порядка 20 миллиардов долларов, согласно исследованию профессора Квон Хёк Чхоля из Университета Кунмин.
Согласно исследованию, около 5 миллиардов долларов может уйти на уничтожение ядерного арсенала и сопутствующих объектов, еще 5 миллиардов на выполнение обещания США построить два легководных реактора для генерирования электроэнергии, в соответствии с ядерным соглашением от 1994 года.
Еще 10 миллиардов долларов в форме экономической помощи необходимы как стимул для отказа от ядерного оружия, а также для перевода 3000-10 000 рабочих ядерных объектов на мирные специальности.
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Согласно недавнему докладу Стэнфордского университета, на перманентное упразднение северокорейской ядерной программы может уйти более 10 лет.
Эксперты по контролю над вооружениями полагают, что на сворачивание ядерной программы КНДР может уйти около десяти лет и 20 миллиардов долларов, если президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын смогут договориться об этом в ходе встречи в Сингапуре 12 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
«Самая сложная работа еще не началась. Она будет требовать постоянных затрат энергии от США, Южной Кореи, Японии, Китая и КНДР. Это будет долгий, многолетний процесс», – отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
По приблизительным оценкам, в арсенале Северной Кореи – от 20 до 80 ядерных боеголовок, известные и тайные объекты для исследований и переработки материалов, а также тысячи баллистических ракет, которые могут быть запущены с мобильных установок. В последние годы также тестировали ракетные системы, базирующиеся на подлодках.
При таких масштабах на достижение полного, необратимого и верифицируемого разоружения, на котором настаивают США, может уйти порядка 20 миллиардов долларов, согласно исследованию профессора Квон Хёк Чхоля из Университета Кунмин.
Согласно исследованию, около 5 миллиардов долларов может уйти на уничтожение ядерного арсенала и сопутствующих объектов, еще 5 миллиардов на выполнение обещания США построить два легководных реактора для генерирования электроэнергии, в соответствии с ядерным соглашением от 1994 года.
Еще 10 миллиардов долларов в форме экономической помощи необходимы как стимул для отказа от ядерного оружия, а также для перевода 3000-10 000 рабочих ядерных объектов на мирные специальности.
Читайте также: Ученые назвали песню, которую нужно напевать при массаже сердца
Согласно недавнему докладу Стэнфордского университета, на перманентное упразднение северокорейской ядерной программы может уйти более 10 лет.
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