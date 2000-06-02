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Раздел: Мир  
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Названа стоимость и сроки окончательной денуклеаризации КНДР

Названа стоимость и сроки окончательной денуклеаризации КНДР Северная Корея окончательно откажется от ядерного оружия в ближайшие 10 лет.

Эксперты по контролю над вооружениями полагают, что на сворачивание ядерной программы КНДР может уйти около десяти лет и 20 миллиардов долларов, если президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын смогут договориться об этом в ходе встречи в Сингапуре 12 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

«Самая сложная работа еще не началась. Она будет требовать постоянных затрат энергии от США, Южной Кореи, Японии, Китая и КНДР. Это будет долгий, многолетний процесс», – отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

По приблизительным оценкам, в арсенале Северной Кореи – от 20 до 80 ядерных боеголовок, известные и тайные объекты для исследований и переработки материалов, а также тысячи баллистических ракет, которые могут быть запущены с мобильных установок. В последние годы также тестировали ракетные системы, базирующиеся на подлодках.

При таких масштабах на достижение полного, необратимого и верифицируемого разоружения, на котором настаивают США, может уйти порядка 20 миллиардов долларов, согласно исследованию профессора Квон Хёк Чхоля из Университета Кунмин.

Согласно исследованию, около 5 миллиардов долларов может уйти на уничтожение ядерного арсенала и сопутствующих объектов, еще 5 миллиардов на выполнение обещания США построить два легководных реактора для генерирования электроэнергии, в соответствии с ядерным соглашением от 1994 года.

Еще 10 миллиардов долларов в форме экономической помощи необходимы как стимул для отказа от ядерного оружия, а также для перевода 3000-10 000 рабочих ядерных объектов на мирные специальности.

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Согласно недавнему докладу Стэнфордского университета, на перманентное упразднение северокорейской ядерной программы может уйти более 10 лет.
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 Теги: КНДР, денуклеаризация

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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