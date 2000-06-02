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Раздел: Мир  
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В Австралии 10 000 человек вызвались позировать обнаженными на стоянке супермаркета

В Австралии 10 000 человек вызвались позировать обнаженными на стоянке супермаркетаВсемирно известный фотограф Спенсер Туник подал петицию против решения австралийской сети супермаркетов приостановить съемки его кадров обнаженных людей.

Более 10 000 человек вызвались позировать для известного американского фотографа на автостоянке на крыше в Мельбурне, передает Хроника.инфо.

Но сеть супермаркетов Woolworths, которой принадлежит это место, заявила, что съемки будут мешать их клиентам.

Нью-йоркский фотограф Туник знаменит своими фотографиями обнаженных толп, иногда они располагаются на мировых достопримечательностях.

Пресс-секретарь Woolworths заявила: «Запрос на фотосъемку был на выходные, это самое загруженное время для покупок в наших магазинах».

Но Туник сказал, что его съемка должна была состояться рано утром, чтобы свести к минимуму ущерб для магазина.

«Там нет никаких вывесок, которые сообщают, что это Woolworths. Это просто место, где соберутся жители Мельбурна, чтобы сделать обнаженный снимок, это не преступление».

Несмотря на количество добровольцев, Туник сообщил, что около 500 человек будут участвовать в съемках для местного фестиваля искусств.

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Его предыдущая работа в Мельбурне изображала более 4000 обнаженных добровольцев, стоящих возле городского банка.
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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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