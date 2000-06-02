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Раздел: Мир  
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Трамп опроверг «порочные» слухи о своей жене

Трамп опроверг «порочные» слухи о своей женеПрезидент США Дональд Трамп набросился СМИ за их сообщения о редких публичных выступлениях Мелании Трамп.

«Фальшивые новостные агентства несправедливо и порочно отзываются о моей жене», - написал он в среду в Twitter, опровергнув слухи о ее «подтяжке лица» или «злоупотреблении положением», передает Хроника.инфо.

В среду Мелания Трамп впервые появилась перед СМИ после нескольких недель публичного отсутствия.

В прошлом месяце она перенесла операцию и находилась в больнице в течение пяти дней.

«Она работает отлично», - сказал Трамп во время брифинга в штаб-квартире Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, после обсуждения сезона ураганов.

«Мелания прошла через некоторые трудности, но она отлично со всем справилась, и мы очень гордимся ею», - сказал он членам президентского кабинета, когда жена сидела рядом с ним.

«Люди нашей страны любят тебя, так что спасибо, дорогая», - сказал он ей.

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Миссис Трамп не сказала ни слова, пока в аудитории были журналисты.
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Сегодня, 10:04 » Автор: Алена Шимко
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