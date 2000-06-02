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Раздел: Мир  
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Талибан договорился о прекращении огня с правительством Афганистана

Талибан договорился о прекращении огня с правительством АфганистанаАфганское правительство объявило о том, что заключило временное соглашение о прекращении огня с талибами, но добавило, что борьба с другими боевиками будет продолжаться.

Президент Ашраф Гани сказал, что соглашение о прекращении огня будет совпадать с окончанием месяца Рамадана, передает Хроника.инфо.

На прошлой неделе представители Талибана отрицали, что тайно проводили переговоры с афганскими чиновниками.

Десятки тысяч афганцев были убиты, когда войска, возглавляемые США, вытеснили Талибан в 2001 году.

С тех пор талибы заняли несколько территорий в Афганистане и контролируют их.

Афганская армия понесла тяжелые потери, но и талибы сильно пострадали от американских ударов с воздуха.

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Последнее исследование показало, что боевики сейчас активно работают на 70% территории Афганистана.
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Сегодня, 13:49 » Автор: Алена Шимко
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