Раздел: Мир
Талибан договорился о прекращении огня с правительством Афганистана
Афганское правительство объявило о том, что заключило временное соглашение о прекращении огня с талибами, но добавило, что борьба с другими боевиками будет продолжаться.
Президент Ашраф Гани сказал, что соглашение о прекращении огня будет совпадать с окончанием месяца Рамадана, передает Хроника.инфо.
На прошлой неделе представители Талибана отрицали, что тайно проводили переговоры с афганскими чиновниками.
Десятки тысяч афганцев были убиты, когда войска, возглавляемые США, вытеснили Талибан в 2001 году.
С тех пор талибы заняли несколько территорий в Афганистане и контролируют их.
Афганская армия понесла тяжелые потери, но и талибы сильно пострадали от американских ударов с воздуха.
Читайте также: Армия Афганистана ликвидировала более 70 боевиков «Талибана»
Последнее исследование показало, что боевики сейчас активно работают на 70% территории Афганистана.
Президент Ашраф Гани сказал, что соглашение о прекращении огня будет совпадать с окончанием месяца Рамадана, передает Хроника.инфо.
На прошлой неделе представители Талибана отрицали, что тайно проводили переговоры с афганскими чиновниками.
Десятки тысяч афганцев были убиты, когда войска, возглавляемые США, вытеснили Талибан в 2001 году.
С тех пор талибы заняли несколько территорий в Афганистане и контролируют их.
Афганская армия понесла тяжелые потери, но и талибы сильно пострадали от американских ударов с воздуха.
Читайте также: Армия Афганистана ликвидировала более 70 боевиков «Талибана»
Последнее исследование показало, что боевики сейчас активно работают на 70% территории Афганистана.
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