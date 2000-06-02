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Раздел: Мир  
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На Бермудских островах легализовали однополые браки

На Бермудских островах легализовали однополые бракиВерховный суд Бермудских островов в среду снова узаконил однополые браки на британской островной территории.

Своим решением суд отменил запрет, который был подписан всего четыре месяца назад, сообщает Хроника.инфо.

В мае прошлого года Верховный суд впервые легализовал однополые браки. Затем в феврале Бермудские острова стали первой национальной территорией в мире, которая отменила свое законодательство о гомосексуальном браке.

Группы по защите прав секс-меньшинств по всему миру восприняли решение радостно.

«Любовь снова побеждает! Наши сердца полны надежды благодаря этому историческому решению нашего Верховного суда и его признанию того, что все семьи одинаково равны», - говорится в заявлении одного из местных жителей.

Однополым бракам противостояли религиозные лидеры и другие общественные консерваторы на Бермудских островах, но в среду в постановлении главный судья Ян Кавалей напомнил, что Конституция Бермудских островов является светской, «призванной требовать от государства максимальной защиты свободы совести».

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После того, как в феврале суд запретил однополые браки, многие мировые знаменитости и лидеры мнений призвали бойкотировать поездки на Бермудские острова, среди них звезды Эллен ДеДженерес и Патриция Аркетт.
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Сегодня, 17:07 » Автор: Алена Шимко
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